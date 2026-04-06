Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Петропавловска-Камчатского покинул пост: подробности

Мэр Петропавловска-Камчатского Беляев ушёл в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев объявил об отставке по собственному желанию.

«Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — сообщил мэр в Telegram-канале.

Беляев назвал управление городом «серьезной школой и испытанием». Своим главным успехом он считает запуск программы «Город 20/30», благодаря которой в 2025 году благоустроили свыше 100 объектов. При этом мэр признал, что за короткий срок не решил многолетние проблемы, например, в зимний период.

Мэр также добавил, что жить и работать он продолжит в Петропавловске-Камчатском. Беляев стал врио главы города 19 сентября 2024 года — после отставки Константина Брызгина, руководившего с 2019 года.

Как стало известно накануне, замглавы Минцифры Андрей Заренин в зоне СВО возглавит направление БПЛА в бригаде «БАРС-Курск».

