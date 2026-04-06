Кондратьев сообщил о повреждении шести многоквартирных домов в Новороссийске

Шесть многоквартирных и два частных дома получили повреждения в Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены шесть многоквартирных и два частных дома», — написал он, добавив, что обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий.
Говоря о ситуации в Новороссийске, Кондратьев охарактеризовал её как наиболее серьёзную. Губернатор отметил, что в городе в результате атаки дронов пострадали восемь человек.
