В Иране сообщили, что жилой квартал города Кум подвергся бомбардировке

Советник губернатора провинции заявил, что спасательные команды приступили к «разбору завалов и поиску выживших».

РАБАТ, 6 апреля. /ТАСС/. Один из жилых районов города Кум, расположенного в центральной части Ирана, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщил советник губернатора провинции Кум.

«Агрессия американо-израильских сил была нацелена на один из жилых кварталов города», — отметил представитель провинциальных властей, слова которого привел телеканал Al Mayadeen. Он добавил, что спасательные команды приступили к «разбору завалов и поиску выживших при бомбардировке».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше