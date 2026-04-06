The Economist заявил о «похоронных настроениях» в Европе по поводу будущего НАТО

По его оценке, Рубио был одним из последних защитников в нынешней американской администрации линии прочных трансатлантических отношений и недопущения полного прекращения поддержки Украины. Как говорится в статье, этого «последнего ограничения, возможно, уже больше нет».
«Это наихудший момент, в котором НАТО когда-либо находилась», — приводит журнал мнение бывшего постоянного представителя США при альянсе (2009−2013) Иво Даалдера. Он обратил внимание на то, что отказ европейцев поддержать Вашингтон в войне против Ирана ослабил выступающих в защиту НАТО американцев, которые утверждали, что Европа предоставляет США площадку для глобального проецирования своей силы.
Кроме того, по словам неназванного финского чиновника, которого цитирует The Economist, ситуация, возможно, «уже преодолела ту точку», когда европейские лидеры могут изменить отвращение президента США Дональда Трампа к НАТО. По его мнению, лучшим вариантом было бы удвоить усилия по созданию европейской опоры НАТО. Возможно, полагает собеседник журнала, это убедило бы американского лидера в том, что союзники готовы взять на себя большую часть бремени, но, скорее всего, помогло бы начать подготовку к сложной задаче — взять на себя руководство НАТО, если Трамп откажется от альянса.