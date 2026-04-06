The Economist заявил о «похоронных настроениях» в Европе по поводу будущего НАТО

Кроме того, по словам неназванного финского чиновника, которого цитирует The Economist, ситуация, возможно, «уже преодолела ту точку», когда европейские лидеры могут изменить отвращение президента США Дональда Трампа к НАТО. По его мнению, лучшим вариантом было бы удвоить усилия по созданию европейской опоры НАТО. Возможно, полагает собеседник журнала, это убедило бы американского лидера в том, что союзники готовы взять на себя большую часть бремени, но, скорее всего, помогло бы начать подготовку к сложной задаче — взять на себя руководство НАТО, если Трамп откажется от альянса.