Южноафриканский предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, сообщил, что поддерживает Россию в вооружённом конфликте на Украине.
Его признание прозвучало в интервью РИА Новости. Оценивая конфликт на Украине, Маск-старший отметил, что разделяет позицию Москвы.
«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — сказал он.
Ранее отец Маска заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в силу истёкшего срока его полномочий не может представлять Украину.
