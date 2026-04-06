Отец Маска заявил о своей поддержке России в конфликте на Украине

Южноафриканский предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, сообщил, что поддерживает Россию в вооружённом конфликте на Украине.

Его признание прозвучало в интервью РИА Новости. Оценивая конфликт на Украине, Маск-старший отметил, что разделяет позицию Москвы.

«Я бы встал на сторону России в этом вопросе. Очевидно, что с Украиной что-то не так», — сказал он.

Ранее отец Маска заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в силу истёкшего срока его полномочий не может представлять Украину.

