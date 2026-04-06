В Бразилии заявили, что США выйдут ослабленными из конфликта с Ираном

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выйдут ослабленными из военного конфликта с Ираном, поскольку им не удалось достичь поставленных целей в ожидаемые сроки. С такой оценкой выступил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.
«Они [США], безусловно, выйдут [из конфликта] более слабыми, потому что не получили того результата, на который рассчитывали, и с той скоростью, на которую рассчитывали», — заявил дипломат в интервью TV Brasil 247.
По его мнению, Вашингтон и его союзники допустили серьезную ошибку, недооценив Тегеран и посчитав, что интенсивные бомбардировки и ликвидация руководства приведут к краху государства или смене законной власти. Аморим напомнил о 3000-летней истории Ирана и отметил, что делать ставку на «быстрый развал столь сложного общества было иллюзией».
Кроме того, дипломат предупредил о реальном риске начала мировой войны вследствие действий США и Израиля. Аморим подчеркнул, что агрессивная политика США на Ближнем Востоке не только не принесла стабильности, но и запустила процесс окончательного краха прежнего мирового порядка, при котором локальные конфликты «грозят перерасти в глобальную катастрофу».
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.