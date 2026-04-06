The Times: закон о повышении обороноспособности Британии не примут до 2027 года

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Законопроект о повышении оборонной готовности Великобритании не будет внесен в парламент Соединенного Королевства ранее середины 2027 года. Об этом сообщила газета The Times.
Билль о переводе в случае необходимости промышленности на военные рельсы был анонсирован в июне 2025 года в стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства. Предполагалось, что он начнет обсуждаться законодателями уже в начале 2026 года. Однако, как говорится в статье, теперь процесс отложен из-за опасений со стороны нескольких ведомств, что подготовка к введению закона не была проведена должным образом.
Как замечает The Times, законопроект не фигурирует в тронной речи короля Карла III. Он должен произнести ее в мае, перечислив все правительственные билли на предстоящие 12 месяцев.
Предполагалось, что законопроект обяжет предприятия ключевых отраслей подготовить своих сотрудников на случай возможного призыва в условиях войны, а также предоставит министрам дополнительные полномочия для усиления сил резервистов. Также билль должен был придать объектам критической инфраструктуры, таким как энергетические сети и железные дороги, приоритетный статус с военной точки зрения.
По данным The Times, критики этой задержки предупреждают, что она способна дискредитировать Лондон как перед противниками, так и союзниками в ситуации растущих геополитических рисков.
Оппозиция уже обвинила правящую Лейбористскую партию в медлительности по столь важным вопросам для страны. На это источники газеты в правительстве парировали, что повышать обороноспособность можно и без внесения соответствующих законопроектов.