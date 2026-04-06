The Times: закон о повышении обороноспособности Британии не примут до 2027 года

Билль о переводе в случае необходимости промышленности на военные рельсы был анонсирован в июне 2025 года в стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства. Предполагалось, что он начнет обсуждаться законодателями уже в начале 2026 года. Однако, как говорится в статье, теперь процесс отложен из-за опасений со стороны нескольких ведомств, что подготовка к введению закона не была проведена должным образом.