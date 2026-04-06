Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил об отставке

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев заявил, что принял решение покинуть занимаемую должность.
Он отметил в своём Telegram-канале, что это решение далось ему очень нелегко. Беляев добавил, что остаётся жить и работать в Петропавловске-Камчатском.
«Уверен, новая команда учтёт допущенные промахи и донастроит механизмы хозяйственной деятельности краевой столицы», — написал Беляев.
