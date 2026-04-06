Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) — стабильно напряжённая. Так её охарактеризовал директор станции Юрий Черничук.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что это связано с интенсивностью боевого воздействия на ЗАЭС, с обстрелами, которым подвергаются её объекты.
«К сожалению, у нас появилась такая формулировка — не совсем стандартная, но тем не менее — это стабильно напряжённая ситуация», — сказал Черничук.
Ранее политолог Владимир Карасёв в беседе с ТАСС заявил о намерении Киева устроить аварию на ЗАЭС и свалить вину на Россию.
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.