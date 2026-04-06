Воровского назначат врио главы Петропавловска-Камчатского

Обязанности главы Петропавловска-Камчатского после ухода Евгения Беляева будет временно исполнять Андрей Воровский.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства Камчатского края. Отмечается, что Воровский вступит в должность 7 апреля.
Ранее Беляев сообщил, что принял решение покинуть должность главы Петропавловска-Камчатского.
