Келин: планы Британии по захвату судов нарушают Конвенцию ООН по морскому праву

Планы властей Великобритании по захвату танкеров грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что попытки Британии узаконить акты пиратства не выдерживают критики.
«В их основе лежат противоречащие международному праву односторонние санкции. Не говоря уже о грубом нарушении буквы и духа Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — отметил собеседник агентства.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше