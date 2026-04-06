Сбер и администрация Первомайского района Ростова договорились о внедрении ИИ: банк обучит муниципальных служащих новым технологиям

«Для нас в Сбере важно повышать открытость и доступность финансовых услуг для жителей Ростовской области. Всего в регионе работает 371 отделение банка, а в донской столице — 39 офисов. Ежедневно за консультацией в Сбер обращается более 7 тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону. Открытие офиса в новом автовокзале — это важный шаг к комфорту и удобству всех прибывающих гостей города, а также жителей строящегося кластера “Новый Ростов” на территории старого аэропорта. Сегодня физическая доступность банковских услуг дополняется цифровыми возможностями. Мы видим большое доверие со стороны органов власти к нашим ИИ-решениям. Поэтому мы не просто консультируем по продуктам, но и берем на себя роль провайдера знаний: обучим коллег из администрации эффективно использовать нейросети и анализ данных для оптимизации рабочих процессов».