Сбер и администрация Первомайского района Ростова договорились о внедрении ИИ: банк обучит муниципальных служащих новым технологиям

На площадке отделения Сбера, расположенного в здании областного автовокзала «Центральный», состоялась рабочая встреча представителей администрации Первомайского района г. Ростова-на-Дону и руководства банка.
Ключевым вопросом повестки стало применение искусственного интеллекта в социальной сфере и муниципальном управлении. Участниками встречи выступили заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, заместитель главы администрации Первомайского района г. Ростов-на-Дону Михаил Ожерельев и руководитель проектов экосистемы Ростовского отделения Сбербанка Татьяна Бодарева.
Началом диалога стала экскурсия по офису, открытому в ноябре 2025 года. Сегодня это единственное банковское отделение на территории Центрального автовокзала, что делает его важной точкой притяжения для жителей донской столицы. Гостям продемонстрировали современные технологии: идентификацию клиентов по биометрии (консультации без паспорта), зону умных устройств и безбарьерную среду. За время работы здесь обслужено 4 тыс. клиентов, открыто свыше 200 счетов для юрлиц и выдано более 100 ипотечных кредитов на сумму 535 млн рублей.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка:
«Для нас в Сбере важно повышать открытость и доступность финансовых услуг для жителей Ростовской области. Всего в регионе работает 371 отделение банка, а в донской столице — 39 офисов. Ежедневно за консультацией в Сбер обращается более 7 тысяч жителей и гостей Ростова-на-Дону. Открытие офиса в новом автовокзале — это важный шаг к комфорту и удобству всех прибывающих гостей города, а также жителей строящегося кластера “Новый Ростов” на территории старого аэропорта. Сегодня физическая доступность банковских услуг дополняется цифровыми возможностями. Мы видим большое доверие со стороны органов власти к нашим ИИ-решениям. Поэтому мы не просто консультируем по продуктам, но и берем на себя роль провайдера знаний: обучим коллег из администрации эффективно использовать нейросети и анализ данных для оптимизации рабочих процессов».
Так, по итогам встречи стороны договорились о запуске образовательной программы по искусственному интеллекту для муниципальных служащих.
Михаил Ожерельев, заместитель главы администрации Первомайского района г. Ростов-на-Дону:
«Для нас важно, чтобы городское управление шло в ногу со временем. Искусственный интеллект сегодня — это рабочий инструмент, который повышает эффективность планирования и работы с данными. Сотрудничество со Сбером, одним из флагманов в сфере ИИ-технологий, позволит нашей команде пройти качественное обучение и внедрить лучшие практики в повседневную работу на благо жителей Первомайского района».
Справочно. В новом офисе Сбера жители и гости города могут получить широкий спектр услуг: оформить банковские карты и страховой полис, провести ипотечные сделки, взять потребительский кредит, открыть вклад, обменять валюту, подключить приложение СберБанк Онлайн, оформить подписку СберПрайм, а также воспользоваться услугами для бизнеса. Для пенсионеров каждую среду здесь проходят дни финансовой грамотности. Офис также оборудован банкоматами последнего поколения.
Источник: пресс-служба Сбербанка.