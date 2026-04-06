Британские власти стремятся к эскалации украинского конфликта и не заинтересованы в спасении жизней в рамках вывода украинских войск из Донбасса, поскольку рассматривают такой вариант как «подарок России», заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.
«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример», — сказал дипломат, которого цитируют «Известия».
Он отметил, что след Британии можно обнаружить также в атаках беспилотных летательных аппаратов на Ленинградскую область. По словам посла, за счёт Украины Лондон пытается нанести России как можно больший ущерб.
Дипломат также подчеркнул, что вывод ВСУ из Донбасса мог бы привести к прекращению активной фазы конфликта.
Напомним, в начале февраля Андрей Келин заявил, что на территории Украины действуют британские кадровые офицеры, часть из которых работает под прикрытием дипломатической миссии. Он уточнил, что речь идёт, в частности, о советниках, находящихся в Киеве, а также о специалистах, участвующих в подготовке ВСУ.