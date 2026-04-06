The Times of Israel: после обстрела Хайфы четыре человека остаются под завалами

Работа спасателей затруднена из-за «масштабов разрушений и сложности задачи», пишет издание.

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск четырех человек, остающихся под завалами на месте удара ракеты в Хайфе на севере Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По его информации, сотрудники пожарно-спасательной службы Хайфы полагают, что четыре человека оказались под обломками жилого здания, в которое попала иранская баллистическая ракета. Спасатели пытаются добраться до остающихся под обломками людей, но работы затруднены из-за «масштабов разрушений и сложности задачи».

Ранее сообщалось, что после ракетного обстрела города Хайфа на севере Израиля по меньшей мере девять человек обратились за медицинской помощью.