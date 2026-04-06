Посольства Ирана высмеяли требование Трампа открыть Ормузский пролив

Власти Ирана ранее приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.