Посольства Ирана высмеяли требование Трампа открыть Ормузский пролив

ХАРАРЕ, 6 апреля. /ТАСС/. Иранские посольства в Зимбабве и ЮАР иронично ответили на требование президента США Дональда Трампа, заявив, что Иран «потерял ключи», необходимые для открытия Ормузского пролива.

Источник: AP 2024

«Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении посольства Ирана в Зимбабве в X в ответ на ультиматум американского лидера.

Посольство Ирана в ЮАР поддержало шутку о ключах и написало, что прячет их под цветочным горшком, а вход в Ормузский пролив открыт «только для друзей».

Ранее Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры, если к 6 апреля не будет открыт Ормузский пролив. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Власти Ирана ранее приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

