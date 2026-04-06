Юрист Поляков предупредил о риске лишиться прав после употребления кефира

Употребление кефира и кваса может обернуться для автомобилистов лишением водительских прав, если имеет место превышение допустимой нормы алкоголя.
Об этом предупредил доцент кафедры административного права и процесса МГЮА Максим Поляков. Он отметил в беседе с ТАСС, что в российской судебной практике сложилась чёткая позиция по этому вопросу.
«Употребление продуктов питания — кефира, кваса и спиртосодержащих конфет — не является оправданием при фиксации опьянения», — отметил юрист.
