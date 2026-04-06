Fars сообщило о 15 судах, прошедших через Ормузский пролив

15 судов прошли через Ормузский пролив за 24 часа с разрешения Ирана, сообщило иранское агентство Fars.

«Статистика свидетельствует о том, что через Ормузский пролив все еще проходят на 90% меньше судов, чем до начала… атак на Иран», — указано в сообщении.

5 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана открыть пролив и пригрозил массированным ударом по мостам и объектам энергетики 7 апреля. «Вторник станет одновременно “днем электростанций” и “днем мостов” в Иране», — написал он в Truth Social. По данным Reuters, к ударам по иранским энергетическим объектам готовится также Израиль.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
