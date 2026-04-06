Власти Великобритании заинтересованы в усилении вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он отметил в беседе с газетой «Известия», что Британия не заинтересована в спасении жизней вследствие вывода ВСУ из Донбасса.
«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий», — сказал Келин.
Ранее посол России в Британии заявил, что планы Лондона по захвату судов нарушают Конвенцию ООН по морскому праву.
