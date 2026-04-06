Соглашение между США и Конго: нелегалов отправят в центральную Африку

Демократическая Республика Конго подписала соглашение с Соединенными Штатами, согласно которому будет принимать граждан третьих стран, депортированных из США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Конго.
Согласно информации, опубликованной правительством, процесс приема депортированных лиц начнется в апреле. Однако в заявлении не уточняется, сколько именно людей будет отправлено в Конго. Для размещения депортированных уже подготовлены специальные помещения недалеко от столицы страны, города Киншасы. В частности, Конго примет граждан Ганы, Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Эсватини.
Это соглашение вызвало критику со стороны юристов и правозащитников, которые выражают обеспокоенность по поводу условий приема и прав депортированных. Правительство Конго также подчеркнуло, что все расходы на депортацию будут покрыты Соединенными Штатами.
Соглашение между ДР Конго и США было заключено на фоне реализации мирного соглашения между ДР Конго и Руандой, которое было подписано при посредничестве Вашингтона и предусматривает доступ США к важнейшим ресурсам страны.
В контексте иммиграционной политики, президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал запустить масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов. В июне он подписал прокламацию, запрещающую въезд гражданам 12 стран, включая Конго и Экваториальную Гвинею, из-за недостаточной эффективности проверки данных.
Как сообщает The Wall Street Journal, Трамп также поручил своим советникам пересмотреть подход к иммиграционной политике, поскольку некоторые меры массовой депортации были признаны чрезмерными.