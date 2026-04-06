Соглашение между США и Конго: нелегалов отправят в центральную Африку

Согласно информации, опубликованной правительством, процесс приема депортированных лиц начнется в апреле. Однако в заявлении не уточняется, сколько именно людей будет отправлено в Конго. Для размещения депортированных уже подготовлены специальные помещения недалеко от столицы страны, города Киншасы. В частности, Конго примет граждан Ганы, Камеруна, Экваториальной Гвинеи и Эсватини.