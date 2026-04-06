На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начался основной этап реконструкции

«Нам задают вопросы по поводу строительства путепровода через железнодорожные пути — это, как кажется на первый взгляд, было бы более эффективное и правильное решение. Но при возведении путепровода придется поднимать уровень земполотна и устраивать подходы и развязки протяженностью не менее полукилометра с каждой стороны. Для этого потребуется снести большое количество домовладений. Поэтому и было решено обустроить трассу параллельно железнодорожному пути, тем самым разгружая переезд и давая новый импульс развитию поселка», — пояснил руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.