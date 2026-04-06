На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начался основной этап реконструкции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорога пересекает Транссибирскую магистраль, и закрытие железнодорожного переезда в селе Зыково приводит к постоянным пробкам, затрудняя проезд экстренных служб и школьных автобусов.
В ходе реконструкции вдоль железнодорожного пути построят двухполосный обход, который соединит кольцевой развязкой трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково и Березовка — Маганск. Объект планируют сдать в 2027 году.
В этом сезоне предстоит проложить земполотно и обустроить водопропускную систему. Работа проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом сезоне подрядчик расчистил участок и полосы отвода от деревьев и мусора, переместил линии электропередач, связи, напорной канализации и коммуникаций железной дороги. В следующем году дорожники уложат новое асфальтобетонное покрытие, обустроят участок автобусными остановками, тротуарами, барьерным ограждением и освещением. Автодорога Красноярск — Кузнецово — Зыково является популярной среди дачников, связывает Красноярск с Зыково, проходит через деревни Кузнецово, Лукино и многочисленные садоводческие поселки. Маршрут способствует развитию туризма, позволяя жителям и гостям региона наслаждаться живописными природными пейзажами. Кроме того, дорога играет важную роль в обеспечении транспортной доступности для местных жителей.
«Нам задают вопросы по поводу строительства путепровода через железнодорожные пути — это, как кажется на первый взгляд, было бы более эффективное и правильное решение. Но при возведении путепровода придется поднимать уровень земполотна и устраивать подходы и развязки протяженностью не менее полукилометра с каждой стороны. Для этого потребуется снести большое количество домовладений. Поэтому и было решено обустроить трассу параллельно железнодорожному пути, тем самым разгружая переезд и давая новый импульс развитию поселка», — пояснил руководитель Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.