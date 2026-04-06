Бойцы «Центра» уничтожают дроны ВСУ перехватчиками «Елка»

Для обнаружения целей оборудована сеть пунктов воздушного наблюдения, позволяющая заблаговременно поражать беспилотники противника.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов пунктов воздушного наблюдения (ПВН) группировки войск «Центр» уничтожают разведывательные дроны ВСУ с помощью FPV-перехватчиков «Елка». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие расчетов пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 9-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр”, используя стрелковое оружие и FPV-перехватчики “Елка” регулярно уничтожают разведывательные дроны формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сказали там.

В ведомстве отметили уникальность характеристик перехватчика «Елка». «Во-первых, легкая, во-вторых, дальность до двух километров. Навел, цель захватила, выстрелил — забыл. Если цель не сбила, делает свечку и приземляется — можно использовать второй раз один и тот же заряд», — рассказал стрелок-зенитчик с позывным Дьяк.

Для обнаружения целей в зоне ответственности соединения оборудована сеть пунктов воздушного наблюдения, позволяющая заблаговременно поражать беспилотники противника.