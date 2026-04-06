Группировка «Запад» за сутки уничтожила 44 пункта управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток уничтожили 44 пункта управления БПЛА ВСУ, а также сбили 48 беспилотников самолетного типа и 62 тяжелых квадрокоптера противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 8 барражирующих боеприпасов и 62 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Кроме того, выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной разведки “Пластун”, 44 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 3 полевых склада боеприпасов противника», — сказал он.
Также Бигма рассказал, что военнослужащими были уничтожены гаубица L-119 производства Великобритании, гаубица М101 производства США, 2 миномета, 23 наземных робототехнических комплекса ВСУ.