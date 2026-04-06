Бойцы группировки «Восток» уничтожили замаскированные пункты дислокации ВСУ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Восток» в Запорожской области уничтожили замаскированные позиции и пункт дислокации противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе воздушной разведки разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружил сеть замаскированных блиндажей и огневых точек противника в лесополосах. Координаты выявленных целей были оперативно переданы артиллерийскому подразделению. Расчет САУ “Гиацинт-С” нанес серию точных ударов по позициям ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункты дислокации ВСУ, где противник пытался скрытно разместить живую силу.
