Бойцы группировки «Восток» уничтожили замаскированные пункты дислокации ВСУ

Удары по целям нанесли при помощи САУ «Гиацинт-С».

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Восток» в Запорожской области уничтожили замаскированные позиции и пункт дислокации противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” обнаружил сеть замаскированных блиндажей и огневых точек противника в лесополосах. Координаты выявленных целей были оперативно переданы артиллерийскому подразделению. Расчет САУ “Гиацинт-С” нанес серию точных ударов по позициям ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункты дислокации ВСУ, где противник пытался скрытно разместить живую силу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
