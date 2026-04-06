Аналитики раскрыли стоимость продуктовой корзины с ингредиентами для кулича

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что стоимость продуктовой корзины с ингредиентами для кулича в 2026 году выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Отмечается, что приготовление кулича в среднем обойдётся в 1051 рубль в 2026 году.
Как рассказали эксперты, средняя цена на яйца с 23 по 29 марта 2026 года составила 133 рубля, на молоко — 100 рублей, на муку — 88 рублей, на цукаты — 182 рубля.
Согласно исследованию, средняя цена на сахар составила 80 рублей, на творог — 109 рублей, на изюм — 195 рублей.
Средняя цена на краску для яиц составила 51 рубль, добавили специалисты.
Кроме того, как отметили аналитики, средняя цена на готовый кулич составила 113 рублей.
В расчёте учитывался одинаковый период до Пасхи в 2026 году и в 2025 году.
Всего было проанализировано более 58 млрд кассовых чеков.
Ранее в России призвали учить школьников печь куличи и расписывать яйца перед Пасхой.