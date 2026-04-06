Танкисты группировки «Север» уничтожили живую силу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» в Харьковской области уничтожил замаскированные опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
«Экипаж танка Т-80БВМ танкового батальона мотострелковой дивизии группировки войск “Север” уничтожил боевиков ВСУ, выявленных в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы БПЛА обнаружили скопление живой силы противника, подготовленной для проведения ротации. Затем танкисты выдвинулись на заранее подготовленные закрытые огневые позиции и нанесли удар по противнику на расстоянии нескольких километров.