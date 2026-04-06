Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон ориентирован на усиление боевых действий на Украине. Об этом дипломат сообщил в интервью «Известиям».
По его словам, британская сторона не рассматривает сценарий снижения интенсивности конфликта. В частности, возможный вывод украинских войск из Донбасса в Лондоне, как утверждает Келин, оценивают как «подарок Москве».
Дипломат также указал, что Великобритания, по оценке российской стороны, поддерживает продолжение боевых действий. В качестве примера он привел применение британских крылатых ракет Storm Shadow и заявил о возможной причастности Лондона к атакам беспилотников на Ленинградскую область.
Келин подчеркнул, что, по его оценке, подобная позиция не предполагает приоритета сохранения жизней и направлена на нанесение максимального ущерба России в рамках текущего конфликта.
