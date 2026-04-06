Посол Келин заявил о курсе Лондона на эскалацию боевых действий на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон ориентирован на усиление боевых действий на Украине. Об этом дипломат сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, британская сторона не рассматривает сценарий снижения интенсивности конфликта. В частности, возможный вывод украинских войск из Донбасса в Лондоне, как утверждает Келин, оценивают как «подарок Москве».

Дипломат также указал, что Великобритания, по оценке российской стороны, поддерживает продолжение боевых действий. В качестве примера он привел применение британских крылатых ракет Storm Shadow и заявил о возможной причастности Лондона к атакам беспилотников на Ленинградскую область.

Келин подчеркнул, что, по его оценке, подобная позиция не предполагает приоритета сохранения жизней и направлена на нанесение максимального ущерба России в рамках текущего конфликта.

Глава РФПИ назвал условия: ЕС предложили признать ошибки и вернуться к ресурсам РФ.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
