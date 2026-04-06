Группировка «Восток» за сутки уничтожила 12 пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 12 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем около 290 военнослужащих, боевую машину пехоты, 9 автомобилей, 2 пункта боепитания, станцию спутниковой связи Starlink, 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше