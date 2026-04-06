Aydınlık: санкции против РФ поставили под сомнение план Макрона

Газета Aydınlık написала, что из-за ухудшения отношений с США европейские страны активно ищут новых союзников, в том числе в Азии.

Источник: Аргументы и факты

Санкционная политика Парижа в отношении РФ негативно сказывается на стремлении президента Франции Эммануэля Макрона стать выразителем интересов Европы в отношениях с США, написала турецкая газета Aydınlık.

Ранее французский лидер призвал некоторые страны, в том числе европейские державы, Южную Корею, Японию, Бразилию, Австралию и Канаду, создать коалицию государств, не зависящих от США и Китая.

«Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника “стратегической автономии”, однако его политика в предыдущие годы, включая поддержку санкций против России и участие в западных альянсах, ставит под сомнение реальную независимость этой линии», — отмечается в статье.

Авторы публикации обратили внимание, что президент Франции стремится создать коалицию государств, которые не хотят выбирать между США и Китаем. В их число входят Индия, Бразилия и Канада. Одновременно с этим Макрон пытается критиковать политику Вашингтона, в частности, в рамках американской военной операции на Ближнем Востоке.

На фоне проблем в энергетике и ухудшения отношений с США европейские страны активно ищут новых экономических и политических партнёров, в том числе среди азиатских государств. В статье отмечается, что речь идёт об идее «третьего пути», которая является попыткой адаптироваться к меняющемуся мировому порядку. Вместе с тем практическая реализация указанной инициативы пока остается неопределённой.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что испытал разочарование в Североатлантическом альянсе после телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Киром Стармером по теме их содействия США в открытии Ормузского пролива. Глава Белого дома признался, что после таких бесед узнал «много нового» о НАТО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше