ВС РФ продолжает оказывать помощь населению освобожденного Красноармейска

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Центр» продолжат помогать мирному населению освобожденного населенного пункта Красноармейск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” ежедневно оказывают всестороннюю помощь мирному населению освобожденного города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Помимо выполнения боевых задач, военнослужащие считают своим долгом помочь мирному населению города, освобожденного от украинских боевиков», — говорится в сообщении.
Бойцы ВС РФ отправляются к нуждающимся пешком и на мотоциклах, часто попадая под налеты FPV-дронов формирований ВСУ. Несмотря на все опасности, они успешно доставляют продукты питания, медикаменты, бензин для генераторов, а также другое необходимое имущество. «Мирные жители искренне благодарят российских бойцов за помощь. В разговорах с ними они делятся историями о том, как выживали под обстрелами ВСУ, о частых атаках FPV-дронов на их дома, о случаях принудительной эвакуации детей и матерей в населенном пункте», — добавили в Минобороны РФ.