Связисты Южной группировки сорвали попытку ВСУ нарушить управление у Краматорска

Противник нанес дар по ретранслятору радиосвязи и дублирующей проводной линии, но бойцы ВС РФ смогли оперативно устранить повреждения и восстановить управление.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Связисты 3-го армейского корпуса Южной группировки войск предотвратили попытку ВСУ нарушить управление подразделениями на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса Южной группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции», — сказали там.

Как сообщили в министерстве, ВСУ нанесли удар по ретранслятору радиосвязи и дублирующей проводной линии. Дежурные команды батальона оперативно устранили повреждения и восстановили управление.

«Сегодня устанавливали ретрансляторы, поврежденные после артиллерийского обстрела и прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Все было устранено, связь есть. Все работает в штатном режиме», — рассказал связист с позывным Руся.

В ведомстве отметили, что связистам часто приходится работать под огнем противника, используя наземные роботизированные комплексы для прокладки линий в опасных зонах.