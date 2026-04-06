Связисты Южной группировки сорвали попытку ВСУ нарушить управление у Краматорска

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Связисты 3-го армейского корпуса Южной группировки войск предотвратили попытку ВСУ нарушить управление подразделениями на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса Южной группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции», — сказали там.
Как сообщили в министерстве, ВСУ нанесли удар по ретранслятору радиосвязи и дублирующей проводной линии. Дежурные команды батальона оперативно устранили повреждения и восстановили управление.
«Сегодня устанавливали ретрансляторы, поврежденные после артиллерийского обстрела и прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Все было устранено, связь есть. Все работает в штатном режиме», — рассказал связист с позывным Руся.
В ведомстве отметили, что связистам часто приходится работать под огнем противника, используя наземные роботизированные комплексы для прокладки линий в опасных зонах.