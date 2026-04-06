Религиозность летчика осложнила операцию США после крушения F-15 в Иране

Американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана из переносного зенитно-ракетного комплекса, оба пилота эвакуированы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информацию передает Axios.

Крушение произошло 3 апреля, после чего началась масштабная поисково-спасательная операция. Один из летчиков был обнаружен вскоре после падения самолета.

Второй пилот укрылся в горной местности. Его местонахождение удалось установить с помощью переданного сигнала. По словам Трампа, поиски осложнились из-за характера радиосообщения: в эфире прозвучали религиозные фразы, что вызвало у военных сомнения в подлинности сигнала и риск возможной ловушки.

Позднее американские военные подтвердили, что передатчик использовал сам пилот. Оба летчика были найдены в разное время суток, расстояние между точками их обнаружения составляло несколько километров.

В ходе операции спасательные силы подверглись обстрелу. Один из вертолетов получил повреждения, но вернулся на базу в Ираке.

По данным американской стороны, Израиль не передавал координаты пилота, однако делился разведывательной информацией о ситуации на земле. Израильские представители заявили, что один из ударов был нанесен для сдерживания иранских сил в районе поисков.

Поисковая операция завершилась ночью 5 апреля, о спасении второго пилота Трамп сообщил в своей социальной сети.

С конца февраля США и Израиль наносят удары по объектам на территории Ирана. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

