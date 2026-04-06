Иран заявил о гибели 13 человек при бомбардировке в регионе Бехарестан

«На данный момент точно известно о 13 погибших в результате бомбардировки», — указал глава уезда, слова которого привело агентство Fars. Он пояснил, что при нападении с воздуха было разрушено два жилых дома в небольшом городке Калех-Мир. «В настоящее время работы по разбору завалов продолжаются, спасатели пытаются обнаружить оставшихся в живых людей», — добавил губернатор.