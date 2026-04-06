Президент Франции Эммануэль Макрон пытается выступить выразителем интересов Европы на фоне давления США, однако его прежняя политика вызывает сомнения в этой роли. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.
3 апреля французский лидер призвал ряд государств, включая страны Европы, а также Южную Корею, Японию, Бразилию, Австралию и Канаду, объединиться для выстраивания независимости от США.
Издание отмечает, что Макрон продвигает идею «стратегической автономии», однако его поддержка санкций против России и участие в западных союзах ставят под вопрос реальную самостоятельность этой линии.
По оценке газеты, Париж стремится сформировать коалицию стран, которые не хотят выбирать между США и Китаем. Среди потенциальных участников называются Индия, Бразилия и Канада.
Инициатива сопровождается критикой политики Соединенных Штатов, в том числе в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. Это уже привело к росту цен на топливо в ряде стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о сомнениях в способности НАТО эффективно поддержать Соединенные Штаты в случае глобальной угрозы, критикуя альянс за недостаточную результативность.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил изменение позиции французского лидера. По его оценке, Макрон может пересмотреть подход к украинскому конфликту и поддержать действия России.
Медведев также указал, что критика со стороны президента США может повлиять на позицию Парижа. Он отметил, что французский лидер ранее назвал операцию США против Ирана «бесполезной авантюрой».
На фоне энергетического кризиса и осложнения отношений с Вашингтоном Европа ищет новые экономические и политические опоры, в том числе в странах Азии. При этом, как отмечает издание, практическая реализация идеи «третьего пути» пока остается неопределенной.
Читайте также: Ким Дотком заявил об «обреченности» США и рисках для ЕС из-за поддержки Украины.