Axios: США и Иран обсуждают 45-дневное прекращение огня

США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. По данным источников Axios, это «последняя попытка» предотвратить эскалацию.

Источник: Reuters

Как сообщили собеседники издания, президент США Дональд Трамп продлил 10-дневный ультиматум для Ирана еще на 20 часов. В разговоре с Axios американский президент сообщил, что США находятся в «глубоких переговорах» с Ираном и что сделка возможна. «Есть хороший шанс, но если они не заключат сделку, я все там разнесу», — сказал он.

По данным источников, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также через текстовые сообщения между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Обсуждается двухэтапное соглашение: 45-дневное перемирие с возможным продлением, за которым последуют переговоры о полном прекращении военных действий.

Полное открытие Ормузского пролива и урегулирование вопроса о высокообогащенном уране Ирана могут быть достигнуты только в рамках окончательного соглашения, считают посредники в переговорах.

