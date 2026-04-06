Axios: США и Иран обсуждают 45-дневное прекращение огня

Как сообщили собеседники издания, президент США Дональд Трамп продлил 10-дневный ультиматум для Ирана еще на 20 часов. В разговоре с Axios американский президент сообщил, что США находятся в «глубоких переговорах» с Ираном и что сделка возможна. «Есть хороший шанс, но если они не заключат сделку, я все там разнесу», — сказал он.