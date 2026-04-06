В Госдуме напомнили, кто может не платить взносы на капитальный ремонт

Взносы на капитальный ремонт являются обязательными для собственников помещений в многоквартирных домах. Такая обязанность закреплена в Жилищном кодексе Российской Федерации и подтверждена позицией Конституционного суда России.
Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«При этом законом предусмотрены случаи, когда обязанность по уплате взносов не возникает либо прекращается. Это касается собственников помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, домов, по которым принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд, а также отдельных домов, попавших в механизм комплексного развития территории с последующим сносом или реконструкцией», — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, обязанность по уплате взносов не распространяется на нанимателей по договорам социального найма, поскольку взнос по своей правовой природе возложен именно на собственника помещения.
«Важно понимать, что новостройки не освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Для них предусмотрена лишь отсрочка: обязанность по уплате возникает в срок, установленный субъектом Российской Федерации, но не позднее пяти лет с даты включения дома в региональную программу капитального ремонта», — заявил собеседник RT.
Отмечается, что для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки.
«Инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а также отдельные категории ветеранов имеют право на компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный ремонт в пределах установленных нормативов. Что касается граждан старше 70 и 80 лет, такая компенсация устанавливается на региональном уровне: субъекты Российской Федерации вправе предусматривать её для одиноко проживающих неработающих собственников, а также для собственников, проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и или неработающих инвалидов I и II групп», — напомнил Якубовский.
При этом в большинстве случаев речь идёт именно о компенсации, а не об освобождении от уплаты, подчеркнул он.
«Взнос начисляется в полном объёме, после чего гражданин получает компенсацию через органы социальной защиты. Дополнительно следует учитывать, что регионы вправе расширять меры поддержки — устанавливать дополнительные категории льготников, увеличивать размер компенсаций и смягчать условия их предоставления. В связи с этим фактический объём поддержки может различаться в зависимости от региона проживания», — добавил парламентарий.
Также, по его словам, законодательство предусматривает возможность временной приостановки уплаты взносов в домах, где фонд капитального ремонта формируется на специальном счёте и достиг минимального размера, установленного законом субъекта Российской Федерации.
«Такое решение принимается собственниками на общем собрании», — заключил депутат.
