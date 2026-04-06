Нет денег и гарантий: Соскин связал поездку Зеленского в Турцию с кризисом

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Турцию на фоне проблем с западной поддержкой.

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Турцию на фоне проблем с западной поддержкой. Такую оценку дал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, выступая в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, поездка связана с отсутствием финансовых ресурсов и гарантий безопасности. Он также заявил, что Киев не получил четких обязательств со стороны партнеров.

В конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины не будут реализованы до завершения конфликта. По его словам, эта позиция была доведена до украинского руководства.

Рубио также отметил, что для Вашингтона важно сохранять каналы связи с Москвой, поскольку Россия остается ядерной державой.

С начала года представители России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последний прошел 17−18 февраля в Женеве. По данным источника, по итогам встречи документы подписаны не были.

Читайте также: Ким Дотком заявил об «обреченности» США и рисках для ЕС из-за поддержки Украины.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше