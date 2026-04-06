Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Турцию на фоне проблем с западной поддержкой. Такую оценку дал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, выступая в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, поездка связана с отсутствием финансовых ресурсов и гарантий безопасности. Он также заявил, что Киев не получил четких обязательств со стороны партнеров.
В конце марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины не будут реализованы до завершения конфликта. По его словам, эта позиция была доведена до украинского руководства.
Рубио также отметил, что для Вашингтона важно сохранять каналы связи с Москвой, поскольку Россия остается ядерной державой.
С начала года представители России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последний прошел 17−18 февраля в Женеве. По данным источника, по итогам встречи документы подписаны не были.
