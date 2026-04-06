Власти Франции чаще всего не уведомляют посольство России о задержании россиян

Посольство России во Франции в большинстве случаев не получает сведений о задержании в республике россиян.

Об этом РИА Новости сообщили в российской дипмиссии. Там отметили, что информация о задержаниях чаще всего поступает от родственников и адвокатов россиян.

«Приходится учитывать, что французская сторона в большинстве случаев не уведомляет посольство о задержании российских граждан», — говорится в сообщении.

Ранее в диппредставительстве России во Франции сообщили, что в республике под арестом находятся более 400 россиян.