Axios: США и Иран обсуждают возможность 45-дневного прекращения огня

По их информации, «США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта». Источники портала признают, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», но это может быть «единственной возможностью предотвратить существенную эскалацию, которая будет означать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по объектам энергетики и систем водоснабжения в государствах Персидского залива».
Как отмечают источники Axios, посредники в Пакистане, Египте и Турции надеются добиться от сторон мер по укреплению доверия, рассчитывая, что Иран предпримет некоторые шаги в вопросе открытия Ормузского пролива, а также в том, что касается ядерной программы Тегерана. «Они также работают над тем, какие меры может принять администрация [президента США Дональда] Трампа, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным, и конфликт не возобновится», — пишет портал.
Ранее в интервью Axios президент США заявил о высоких шансах на заключение сделки с Ираном к 7 апреля. В Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив к 6 апреля. При этом, как подчеркивал Axios, американский лидер продлил на сутки — до 20:00 7 апреля по времени Восточного побережья США (03:00 мск 8 апреля), сроки заключения возможной сделки с Ираном.