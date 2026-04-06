Сакс заявил о расхождении данных: информация с фронта опровергает заявления США

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что данные с поля боя в Иране противоречат официальным заявлениям США.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что данные с поля боя в Иране противоречат официальным заявлениям США. Об этом он сообщил в эфире одного из YouTube-каналов.

По его оценке, действия американских властей сопровождаются непредсказуемой риторикой и вызывают реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Он также указал на жесткие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Сакс отметил, что текущие события ставят под сомнение представление о доминировании США на поле боя. По его словам, информация о ходе боевых действий не совпадает с официальной позицией Вашингтона.

Эксперт также заявил о снижении эффективности систем защиты от ракетных атак, особенно в регионе Персидского залива.

Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Стороны регулярно обмениваются ударами.

Израиль заявляет, что целью операций является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. США, в свою очередь, заявляют о намерении ослабить военный потенциал Ирана и призывают к смене власти в стране.

Иран заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров.

