Mehr: из-за бомбардировок в восточной части Тегерана погибли четыре человека

РАБАТ, 6 апреля. /ТАСС/. Четыре мирных жителя погибли из-за атаки с воздуха американо-израильских сил на жилой квартал в восточной части столицы Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr.
По его данным, при бомбардировке жилого района на востоке Тегерана еще не менее семи жителей получили ранения. Как указывает агентство, в атакованном квартале 3 дома полностью разрушены, почти 50 зданий получили серьезные повреждения. Спасательные службы продолжают разбор завалов и поиски людей.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше