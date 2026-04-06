Глава ВАРПЭ Зверев заявил, что пикша стала самой подешевевшей рыбой в 2026 году

Оптовые цены на пикшу с начала 2026 года снизились в России на 5,4%, а за 12 месяцев — на 17,5%, до 350 рублей за 1 кг. Эта рыба стала самой подешевевшей в первом квартале.
Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что ключевым фактором удешевления пикши в регионе вылова стало преобладание более мелких особей в улове. Другой причиной Зверев назвал повышение общего допустимого улова.
