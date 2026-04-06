В Сербии заявили, что найденную на газопроводе взрывчатку могли сделать в США

По словам директора сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованича, на это указывает маркировка.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Диверсию на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию, планировали совершить с помощью взрывчатки, которая могла быть произведена в США. Об этом заявил директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА, военная контрразведка) Джуро Йованич.

Директор ВБА в ходе пресс-конференции сообщил, что маркировка на взрывчатке указывает на то, что она была произведена в Соединенных Штатах.

Йованич также сообщал, что диверсию планировал совершить иностранный гражданин.

Как ранее сообщили в Минобороны Сербии, вблизи газопровода, соединяющего страну с Венгрией, была обнаружена партия взрывчатых веществ. Произошедшее квалифицировано как попытка диверсии. К поисковым мероприятиям были привлечены около 140 сотрудников полиции и военнослужащих. По словам президента Сербии Александара Вучича, взрывчатка и детонаторы были обнаружены в нескольких сотнях метров от газопровода в районе населенного пункта Велебит. Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает произошедшее как нападение на суверенитет страны, поскольку по этому маршруту поступают основные объемы газа из России.

