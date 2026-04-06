Военные сообщения: незаметная, но важная служба

В Казахстане 5 апреля отметили День органов военных сообщений — профессиональный праздник специалистов, обеспечивающих транспортную мобильность армии.

Источник: DKNews.kz

Дата и утверждение устава

В 1994 году был утвержден устав, регулирующий воинские перевозки различными видами транспорта.

Роль службы в обеспечении армии

Органы военных сообщений (ВОСО) играют ключевую роль в деятельности Вооруженных сил. Они организуют перевозки:

  • личного состава;

  • вооружения и военной техники;

  • призывников к месту службы;

  • военнослужащих для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также специалисты обеспечивают логистику учений, сборов, парадов и миротворческих миссий.

Социальная поддержка военнослужащих

В 2026 году органы ВОСО совместно с фондом «Самрук-Қазына» и компанией «Қазақстан темір жолы» запустили социальный проект по поддержке семей военнослужащих. С 1 января введены новые меры:

  • бесплатный проезд железнодорожным транспортом;

  • возможность поездки в отпуск и обратно;

  • льготы распространяются на членов семей военнослужащих.

Торжественное собрание в Астане

В честь профессионального праздника в столице прошло торжественное мероприятие с участием действующих специалистов и ветеранов службы. Гостям представили видеоролик о работе органов военных сообщений. С поздравительной речью выступил начальник штаба — первый заместитель начальника Тыла полковник Зангар Омаров:

> «Органы военных сообщений вносят весомый вклад в жизнедеятельность армии, обеспечивая ее мобильность и устойчивость. Личный состав с честью выполняет задачи по организации воинских перевозок и подготовке транспортной инфраструктуры».

Итоги и достижения

О результатах работы за последние годы рассказал начальник Главного управления военных сообщений подполковник Берик Утепов. В системе были реализованы важные изменения:

  • приняты законодательные поправки;

  • модернизированы караульные вагоны;

  • проведены учения «Бекет — 2025»;

  • отработаны совместные действия с «Қазақстан темір жолы»;

  • реализован ряд организационно-технических мероприятий.

Праздничная встреча завершилась награждением ветеранов и концертом артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.