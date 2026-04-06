Военные сообщения: незаметная, но важная служба

Дата и утверждение устава
В 1994 году был утвержден устав, регулирующий воинские перевозки различными видами транспорта.
Роль службы в обеспечении армии
Органы военных сообщений (ВОСО) играют ключевую роль в деятельности Вооруженных сил. Они организуют перевозки:
личного состава;
вооружения и военной техники;
призывников к месту службы;
военнослужащих для участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Также специалисты обеспечивают логистику учений, сборов, парадов и миротворческих миссий.
Социальная поддержка военнослужащих
В 2026 году органы ВОСО совместно с фондом «Самрук-Қазына» и компанией «Қазақстан темір жолы» запустили социальный проект по поддержке семей военнослужащих. С 1 января введены новые меры:
бесплатный проезд железнодорожным транспортом;
возможность поездки в отпуск и обратно;
льготы распространяются на членов семей военнослужащих.
Торжественное собрание в Астане
В честь профессионального праздника в столице прошло торжественное мероприятие с участием действующих специалистов и ветеранов службы. Гостям представили видеоролик о работе органов военных сообщений. С поздравительной речью выступил начальник штаба — первый заместитель начальника Тыла полковник Зангар Омаров:
> «Органы военных сообщений вносят весомый вклад в жизнедеятельность армии, обеспечивая ее мобильность и устойчивость. Личный состав с честью выполняет задачи по организации воинских перевозок и подготовке транспортной инфраструктуры».
Итоги и достижения
О результатах работы за последние годы рассказал начальник Главного управления военных сообщений подполковник Берик Утепов. В системе были реализованы важные изменения:
приняты законодательные поправки;
модернизированы караульные вагоны;
проведены учения «Бекет — 2025»;
отработаны совместные действия с «Қазақстан темір жолы»;
реализован ряд организационно-технических мероприятий.
Праздничная встреча завершилась награждением ветеранов и концертом артистов Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.