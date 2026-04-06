Минус 90% судов: Иран сократил проход через Ормузский пролив

Иран пропустил через Ормузский пролив 15 судов за сутки, при этом трафик сократился примерно на 90% по сравнению с уровнем до начала военной операции США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Резкое падение судоходства связано с эскалацией конфликта в регионе. Ранее Тегеран ограничил движение через пролив, на который приходилось около 30% мировых морских поставок нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы готовы уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана, если пролив не будет открыт для судоходства.
5 апреля представитель офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи сообщил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив только при условии получения военных компенсаций за транзит.
В конце марта иранская сторона уведомила Морскую международную организацию ООН, что проход судов возможен при координации с властями страны и только для государств, не считающихся враждебными.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
