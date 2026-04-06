Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минус 90% судов: Иран сократил проход через Ормузский пролив

Иран пропустил через Ормузский пролив 15 судов за сутки, при этом трафик сократился примерно на 90% по сравнению с уровнем до начала военной операции США и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Резкое падение судоходства связано с эскалацией конфликта в регионе. Ранее Тегеран ограничил движение через пролив, на который приходилось около 30% мировых морских поставок нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы готовы уничтожить ключевую инфраструктуру Ирана, если пролив не будет открыт для судоходства.

5 апреля представитель офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи сообщил, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив только при условии получения военных компенсаций за транзит.

В конце марта иранская сторона уведомила Морскую международную организацию ООН, что проход судов возможен при координации с властями страны и только для государств, не считающихся враждебными.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.м базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

