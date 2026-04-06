«Макрон с момента избрания всегда позиционировал себя как голос Европейского союза и делал громкие заявления на международной арене», — сказано в публикации.
При этом газета отмечает, что его поддержка антироссийских санкций ставит под сомнение реальную независимость этой линии, а сама инициатива сопровождается критикой политики США, особенно в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.
Макрон сообщил 3 апреля агентству Bloomberg, что средние по размеру государства должны объединиться, чтобы противостоять гегемонии «непредсказуемых» США. По его словам, цель таких стран — не быть вассалами крупных держав и не зависеть от доминирования Китая или непредсказуемости США. Макрон подчеркнул необходимость международного сотрудничества для сохранения независимости и стратегической автономии.