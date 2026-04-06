Aydınlık сообщила о сомнительной роли Макрона в ЕС на фоне санкций против РФ

Макрон сообщил 3 апреля агентству Bloomberg, что средние по размеру государства должны объединиться, чтобы противостоять гегемонии «непредсказуемых» США. По его словам, цель таких стран — не быть вассалами крупных держав и не зависеть от доминирования Китая или непредсказуемости США. Макрон подчеркнул необходимость международного сотрудничества для сохранения независимости и стратегической автономии.