Aydınlık сообщила о сомнительной роли Макрона в ЕС на фоне санкций против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится выступать голосом Европы на фоне давления США, но его антироссийские санкции ставят под сомнение такую позицию. Об этом 6 апреля сообщила турецкая газета Aydınlık.

Источник: AP 2024

«Макрон с момента избрания всегда позиционировал себя как голос Европейского союза и делал громкие заявления на международной арене», — сказано в публикации.

Уточняется, что французский лидер предлагает «третий путь», дистанцируясь от влияния США и Китая, и стремится создать независимую коалицию с такими странами, как Бразилия, Индия и Канада, ориентированную на верховенство закона, мир и дипломатию.

При этом газета отмечает, что его поддержка антироссийских санкций ставит под сомнение реальную независимость этой линии, а сама инициатива сопровождается критикой политики США, особенно в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.

Макрон сообщил 3 апреля агентству Bloomberg, что средние по размеру государства должны объединиться, чтобы противостоять гегемонии «непредсказуемых» США. По его словам, цель таких стран — не быть вассалами крупных держав и не зависеть от доминирования Китая или непредсказуемости США. Макрон подчеркнул необходимость международного сотрудничества для сохранения независимости и стратегической автономии.

