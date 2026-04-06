N12: в Хайфе после ударов Ирана погибли два человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апреля. /ТАСС/. Два тела найдены под обломками в израильском городе Хайфа после ракетного обстрела из Ирана. Об этом сообщил телеканал N12.
Он отмечает, что спасательные бригады продолжают разыскивать еще двоих пропавших без вести. Медицинские бригады также оказали помощь восьми пострадавшим на месте происшествия, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее армия обороны Израиля заявила о новом пуске ракет из Ирана по территории еврейского государства.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.