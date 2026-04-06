Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск дронов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что запуски БПЛА в сторону КНДР вызвали ненужную напряжённость в военной сфере.

Источник: Аргументы и факты

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён принёс извинения Пхеньяну за запуск беспилотных летательных аппаратов частными лицами в сторону КНДР.

Он утверждает, что дроны были направлены на территорию соседней страны частными лицами.

«Несмотря на то, что правительство этого не делало, я прошу прощения у Севера за ненужную напряжённость в военной сфере, которую вызвало безрассудное поведение», — сказал глава государства на заседании кабинета министров республики.

Напомним, в начале января военные КНДР сообщили, что воздушное пространство страны дважды нарушили беспилотники, запущенные с территории Республики Корея. При этом южнокорейская армия отрицала свою причастность к этим инцидентам. После скандала Ли Чжэ Мён провёл совещание, назвав произошедшее недопустимым.

24 марта сообщалось, что высший руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным Пхеньяну государством. Глава государства отметил, что республика будет «полностью отвергать и игнорировать» Сеул.

