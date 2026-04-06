ТАСС: ВСУ перебросили в Харьковскую область карательные группы Нацгвардии

В российских силовых структурах отметили, что эти группы также будут искать дезертиров.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Украинское командование перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии, которые будут искать дезертиров и выполнять карательные функции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии. Часть националистов НГУ будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции», — сказал собеседник агентства.

Как отмечал ранее министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части — 200 тыс., а дыра в военном бюджете — 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).