ТАСС: мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести у Сум

В российских силовых структурах подчеркнули, что киевские власти доукомплектовывают подразделения на сумском участке фронта насильно мобилизованными украинцами.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мужчина с детским церебральным параличем (ДЦП) и шизофренией, мобилизованный в ВСУ, пропал без вести в районе Кондратовки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Пехотные подразделения ВСУ, действующие на сумском участке фронта, продолжают доукомплектовываться насильно мобилизованными украинцами. Избежать службы в ВСУ не смог даже некий Иван Горский, который был болен ДЦП и шизофренией. По сообщениям в соцсетях его матери, солдат ВСУ пропал без вести в районе Кондратовки», — сказал собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины мобилизационного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников ТЦК называют «людоловами».