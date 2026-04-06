Посольство Ирана заявило, что Тегеран «потерял ключи» от Ормузского пролива

Иран «потерял ключи» от Ормузского пролива. Об этом заявили в посольстве исламской республики в Зимбабве.

Так в дипмиссии отреагировали на призыв главы американской администрации Дональда Трампа открыть Ормузский пролив.

«Мы потеряли ключи», — отмечается в сообщении, опубликованном посольством в социальной сети X.

Ранее иранское информационное агентство Fars сообщило, что через Ормузский пролив за минувшие сутки прошли 15 судов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
